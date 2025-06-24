Карелии предложили помочь с экологической нагрузкой за счёт нового федерального налога

В Госдуме предложили ввести налог на туристические поездки за границу.

В Госдуме России предложили ввести налог на путешествия за пределы страны. Аргументировал это предложение председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с «Абзацем».

По словам депутата, налог помог бы поддержать отечественную отрасль. Кроме того, деньги можно было бы направить на улучшение экологической ситуации в ряде регионов, в частности, в Карелии.

— Эта мера вполне может быть введена, но нужно посмотреть, как она будет воздействовать на экономику. В целом, деньги, которые у нас уходят за границу в части выездного туризма, направлять на развитие внутреннего туризма было бы логичным и правильным [шагом]. Опираясь на данные по электронным путевкам за прошлый год, вычисляем, что общий объем денег, который россияне вывезли за пределы России как туристы, достигает 700 миллиардов рублей. Если добавочная стоимость каждой путевки будет 200–300 рублей, то на нужды отрасли в России ежегодно можно будет отчислять около 5–7 миллиардов рублей, которые могли уйти на развитие инфраструктуры внутри страны. Причем, скорее всего, сбор нужно вводить не для физических лиц, а для юрлиц, то есть для туроператоров, которые занимаются деятельностью, — поделился мнением парламентарий.

Депутат уточнил, что все регионы России в равной степени нуждаются в финансовой поддержке, но в первую очередь средства можно было бы направить на нужды территорий, связанных с сохранением экологии, — на Байкал, Алтай и Карелию, что помогло бы снизить экологическую нагрузку на регионы.