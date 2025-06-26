Карелии спишут долги по бюджетным кредитам

Республика попала в число 8 регионов, которым спишут большую часть долгов по бюджетным кредитам.

Карелия вошла в число 8 регионов которым будет списано 2/3 долгов по бюджетным кредитам. Как пишет РИА Новости, об этомисообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

— Правительство продолжает стимулировать развитие экономики в российских субъектах, мы для этого снижаем финансовую нагрузку, прежде всего, тем, кто активно привлекает инвестиции, кто строит инфраструктуру. Для них по поручению президента предусмотрели возможность списания до двух третей задолженности по бюджетным кредитам. В феврале были приняты соответствующие правила. Сегодня еще для восьми регионов спишут такие займы в объеме свыше 47,3 миллиарда рублей, — сказал Мишустин.

Помимо Карелии, в число этих регионов попали Калмыкия, Воронежская, Кировская, Кемеровская, Московская, Смоленская и Тверская области. По словам Мишустина, эти регионы ранее направляли средства на реализацию нацпроектов, совершенствование системы ЖКХ, переселение из аварийного жилья, поддержку промышленности и другие цели.

— Такое решение по долгам должно благоприятно отразиться на бюджетной системе этих территорий, на динамике их развития, что будет способствовать выполнению многих задач, включая и социальные вопросы, — подчеркнул глава кабмина.