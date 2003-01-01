Карелии выделили деньги на масштабную модернизацию систем теплоснабжения

Средства пойдут на модернизацию систем теплоснабжения Кемского, Беломорского, а также Пудожского районов и на ремонт дороги около Мелиоративного.

Карелии в рамках базовых лимитов ЖКХ одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на 640 млн рублей. Об этом стало известно после встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с заместителем председателя правительства России Маратом Хуснулиным. Средства будут направлены на модернизацию систем теплоснабжения наших арктических районов — Кемского и Беломорского, а также Пудожского района и поселка Надвоицы.

Марат Хуснулин отметил, что Карелия сегодня — это регион с хорошей динамикой и серьёзными позитивными изменениями по целому ряду направлений. Он отметил, что за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов в Карелии реализуются три крупных проекта.

— Отдельно отмечу работу по комплексному развитию территорий: под КРТ уже определено 6 территорий площадью 71,8 га, и по пяти из них реализация уже начата. Работы впереди еще много, с главой республики наметили направления, где надо усилить работу, — сказал Марат Хуснуллин.

На встрече стороны также рассмотрели вопрос о включении в шестилетний план дорожной деятельности объекта: «Реконструкция автомобильной региональной дороги от 435 км трассы „Кола“ до Петрозаводска, включая устройство путепровода через железнодорожные пути на 1-м километре». Устройство данного объекта у поселка Мелиоративный позволит обеспечить бесперебойное движение автотранспорта через железнодорожные пути. Сегодня интенсивность движения на этом участке составляет 65 пар поездов в сутки, в среднем переезд закрыт на 6 часов и более.