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Новости. Общество
09:18, 03 Мая 2018

Карелии выделили дотацию почти 0,5 млрд рублей на выплату "северных"

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Правительство России выделило республике почти 0,5 млрд рублей на выплату зарплаты бюджетникам с учетом "северых" надбавок.

Всего российское правительство выделило из резервного фонда 16,3 млрд рублей на предоставление дотаций 54 регионам на выплату районных коэффициентов к заработной плате и процентных надбавок, установленных на федеральном уровне, сверх минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года и на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года.

Как следует из распоряжения правительства, Карелии выделил 473 млн 529 рублей.

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