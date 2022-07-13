«Карелия будет либо чистой, либо она чистой не будет», заявил новый директор главной мусорной компании

Новый руководитель ООО «Карельский экологический оператор» Павел Дегтярев заявил, что мусорная реформа невозможна без серьезного финансирования.

Своими мыслями о том, как привести в порядок улицы и зоны отдыха в Карелии он поделился на заседании парламентского комитета по природопользованию и экологии.

«Необходимо сделать стандарт контейнерных площадок, вложиться в них, чтобы этот стандарт работал на территории всей республики. Два месяца я исполняю обязанности, я поговорил в населенных пунктах, разговаривал с главами районов и так далее. Они говорят: „Да мы бы рады, но у нас денег нет“. Если мы говорим про чистую Карелию, про какие-то красивые программы, про туризм, который, кстати, приносит сюда деньги, это все взаимосвязано. Карелия будет либо чистой, либо она чистой не будет. То есть система либо будет работать, либо работать не будет. Нужно делать системно: один раз вложиться, потом спрашивать с правоохранителей, с Минприроды и с нас, разумеется. Это только так работает. По-другому это вообще не будет работать никак», — сказал Дегтярев.

Он раскритиковал идею воспитывать население и привлекать волонтеров для наведения чистоты.

Полный текст его выступления читайте в статье «Карелия либо будет чистой, либо чистой не будет».