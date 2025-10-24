«Карелия-Динамо» дважды одержала победу на домашнем льду

В Кондопоге прошли домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ. «Карелия-Динамо» встретилась с «Красной машиной — юниор» из Московской области.

У зрителей на трибунах кндопожского ледового дворца в минувшие четверг и пятницу был повод для гордости. Местная команда, принимающая участие в чемпионате МХЛ, дважды победила. Оба дня со счетом 5:3. Вчерашнюю победу сами хоккеисты назвали волевой.

— Уступая по ходу встречи 1:3 показали характер и одержали волевую победу. Заброшенными шайбами отметились Роман Фысына, Егор Марининов, Илья Кобец, Игорь Арсентьев и Даниэль Павловский, — сообщается в паблике команды.

С победой команду поздравил глава Карелии. Он написал, что «очень важно побеждать дома».

— Две уверенные победы «Карелия-Динамо» в матчах с «Красной машиной — юниор». Тренера Дмитрия Александровича Крамаренко с победой! А пацанам желаю и дальше уверенно идти вперёд! — пожелал губернатор.

Добавим, что обе команды сейчас занимают две последние строчки в турнирной таблице чемпионата МХЛ. Напомним, МХЛ объединяет молодых хоккеистов в возрасте от 16 до 20 лет. Команды Молодежной хоккейной лиги поделены на две конференции по географическому принципу. В конференции «Запад» играют 19 команд, в конференции «Восток» — 18, которые разделены на два дивизиона «Золотой» и «Серебряный». «Динамо-Карелия» в серебряном дивизионе конференции «Запад».

В регулярном чемпионате внутри своей конференции команды играют друг с другом по круговой системе (по четыре матча с командами своего дивизиона и по два − с остальными). В плей-офф выходят восемь команд из каждой конференции.

Карельская команда провела уже 15 игр, у нее три победы, одна из которых в овертайме, и 12 проигрышей. Следующий матч — тоже домашний. Он сотоится 29 октября, «Динамо-Карелия» сразится с «Динамо» (Санкт-Петербург). Команда играет в «Золотом» дивизионе. В турнирной таблице она последняя. Добавим, что тренирует сейчас команду Дмитрий Крамаренко. Он родом из Караганды. В разные годы тренировал команды из Перми, Тулы, Воронежа, Санкт-Петербурга. В 2025 году возглавлял сборную Турции на Чемпионате мира среди команд 3 дивизиона. А 26 сентября стал главным тренером «Динамо-Карелия». Он сменил на посту Игоря Велькера, который работал в Кондопоге на протяжении двух сезонов.