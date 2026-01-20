«Карелия-Динамо» в упорной борьбе вновь уступила победу противнику

«Карелия-Динамо» встретилась с «Красной машиной — юниор» из Московской области. Игра прошла на выезде.

Обе команды представляют «серебряный» дивизион Конференции «Запад» МХЛ, обе находятся внизу турнирной таблицы — динамовцы на 10 строчке, команда Московской области — на 11-м. Команды уже встречались в Кондопоге. Тогда обе игры «Динамо-Карелия» выиграла с одинаковым счётом 5:3, но в гостях в первом матче она уступила хозяевам льда.

«Красная Машина-Юниор» взяла реванш. В стартовом периоде соперники сыграли в ноль. Во втором отрезке команды забили семь голов в течение девяти минут. Два Ильи — Базанов («Динамо-Карелия») и Якушев («Красная машина — юниор») — отличились с разницей в 19 секунд (1:1), затем к середине противостояния «динамовцы» Аскар Мустаев, Фёдор Мамонов и Савелий Семенцов увеличили преимущество гостей до 4:1, однако Артём Филимошин и Аркадий Логинов оперативно отыграли две шайбы. Уже на 17-й секунде заключительной трети основного времени Филимошин вновь забил, после чего соперники обменялись голами — в ворота попали Евгений Новиков («Динамо-Карелия») и Арсений Роман («Красная машина — юниор»).

Встреча затянулась до серии бросков, в которой два реализованных буллита Филимошина принесли «Красной Машине» волевую победу. Счет игры: 6:5 в пользу хозяев. Для них это второй победный матч в сезоне.

Повторная игра пройдёт завтра, 22 января.