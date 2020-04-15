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Карелия готова к началу посевной

Новости. Общество
18:40, 15 Апреля 2020
фото: © Министерство сельского и рыбного хозяйства РК
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Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков провел видеоконференцию с руководителями сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств, сообщили в республиканском правительстве.

В этом году сельхозпроизводителям предстоит провести яровой сев на площади около 7 тысяч гектаров, причем более 65% площади приходится на сельскохозяйственные организации, которые являются основными производителями молока в республике.

Всего в этом году в бюджете предусмотрено более 870 миллионов рублей на поддержку сельхозпроизводителей.

Министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов подчеркнул, что в этом году полевые работы могут начаться раньше среднемноголетних сроков, поэтому подготовку к посевной нужно вести в ускоренном режиме.

Как отметил министр, к началу ярового сева семенами кормовых культур республика будет обеспечена полностью – в объеме 1 тысяч тонн (100 % к 2019 году). Приобретение минеральных удобрений ожидается в пределах 1,5 тысяч тонн, что составляет 128 % к уровню прошлого года. Для проведения мелиоративных работ совхозами "Ильинское", "Мегрега", "Искра", "Аграрный" приобретены 9 единиц техники на общую сумму 47,7 млн рублей. На 1 апреля готовность техники к полевым работам составляет 94 %.

В ходе диалога с руководителями сельхозпредприятий и крестьянских хозяйств региона выяснилось, что абсолютное большинство аграриев готово к посевной. 

Не скрывали успехов и главы крупных фермерских хозяйств. На ферме Ираиды Шалак в этом году планируется вырастить на 50% больше овощей, а семенной картофель из хозяйства Николая Концевого заслужил самые высокие оценки, после чего объемы посадки решено увеличить.

Напомним, в июне Ираиду Шалак арестовали.

По версии следствия, Шалак обманом похитила 15 млн государственных рублей при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса. Якобы она фиктивно зарегистрировала 12 работников кооператива в качестве индивидуальных предпринимателей. После чего, заявляют следователи, индивидуальные предприниматели направили в Минсельхоз Карелии заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели получили в итоге около 15 миллионов рублей на создание и развитие фермерского хозяйства, а также их бытовое обустройство, но сами являлись работниками предприятия и получали зарплату, а деньги грантов присваивала их руководитель. Об аресте Шалак стало известно уже 18 июня – информация появилась на официальном сайте МВД Карелии.

На следующий день министерство сельского и рыбного хозяйства республики опубликовало официальный пресс-релиз, в котором утверждалось что ведомство не имеет никаких претензий к Шалак, а срок отчета по грантам еще не истек, соответственно никакого ущерба министерство не признало.

А 4 июля Верховный суд Карелии отменил решение об аресте.

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