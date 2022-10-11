Карелия готова принять эвакуированных жителей Херсонской области

Выезд херсонцев в регионы России стал необходим после усилившихся обстрелов со стороны Украины.

Пункты временного размещения по всей Карелии готовы принять жителей, эвакуированных из Херсонской области. Уже начата подготовка к тому, чтобы переселенцы ни в чем не нуждались и жили в комфортных условиях. Об сообщает ЦУР со ссылкой на Госкомитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения Республики Карелия.



По словам сотрудников госкомитета, в Карелию продолжают прибывать жители ДНР, ЛНР и других регионов из зоны спецоперации.



— Прибывшим в республику гражданам, при необходимости, предоставляют места в пунктах временного размещения. Вынужденно покинувшим свои регионы гражданам, помимо проживания, предлагают бесплатное трехразовое питание. Средства на эти цели выделяют из федерального бюджета, - отметили в пресс- службе ведомства.



С марта этого года в республике работают 4 пункта временного размещения переселенцев. Они созданы на базе санатория «Марциальные воды», общежития петрозаводского педколледжа, гостиниц «Маски» в Петрозаводске и «Онежская» в Медвежьегорске. Сейчас в них проживает 49 человек. В действующих ПВР можно разместить еще такое же число граждан, прибывших из освобожденных регионов.



В ЦУРе напомнили, в Херсонской области после усилившихся обстрелов со стороны Украины организован добровольный вывоз жителей в безопасные российские регионы. Жителей Херсонской области в первую очередь разместят в Крыму, Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае. В первую очередь данную возможность предоставляют жителям для отдыха и учебы. При этом, все жители Херсонской области могут воспользоваться помощью для выезда.