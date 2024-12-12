Карелия готовится к празднованию 800-летия крещения карелов

Состоялась научно-практическая конференция по вопросам изучения, сохранения и популяризации русской культуры и истории Сортавалы и поселка Куркиеки.

Мероприятие приурочено к празднованию в 2027 году 800-летия крещения карелов, которое утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным.

На конференции представители научного сообщества, музейные работники и историки представили доклады об археологическом наследии Северного Приладожья, отражении христианизации карелов и пережитков язычества в археологической коллекции музея-крепости «Корела», о церковном и часовенном строительстве на территории Сортавальского района со средних веков до наших дней и по другим темам.

От имени главы региона Артура Парфенчикова участников конференции приветствовал министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев, зачитав приветственный адрес. Как отмечено в адресе, в преддверии 800-летия крещения карелов будут продолжены инфраструктурные и социальные проекты, проведены фестивали, изданы книги, проведена реставрация церквей.

Как отметил министр, Артур Парфенчиков уделяет большое личное внимание истории Приладожья, и это особенно важно в переломный момент для России. Сергей Киселев зачитал слова главы Карелии.

«В переломный период истории России, когда определяется будущее страны и будущее наших детей, тема сохранения русской культуры чрезвычайно важна. Территория Карелии всегда была западным форпостом России. По мнению историков, первая столица карелов — это Кирьяжская земля или Кирьяжское поселение, так в старину назывался поселок Куркиеки, — пережила немало набегов врагов. Здесь карелы обратились в православную веру, что стало поворотным событием в истории карельского народа, который неразрывно связал свою судьбу с Россией. Благодаря крещению на наши земли пришла православная вера и культура. Это объединило народы, сформировало традиции в духе христианского милосердия и сострадания, — сказано в приветствии. — Сложный исторический путь прошел и город Сортавала. Неслучайно именно здесь в 2024 году установлен памятник великому князю Ярославу, который также возвращает нас к истории 1227 года. Средства на памятник собирались всем миром, что говорит о важности и значимости этого события для жителей республики», — говорится в релизе пресс-служба правительства Карелии.

Как отмечено в приветственном адресе главы республики, главными духовными и нравственными ценностями, заложенными предками, для жителей региона остаются семья, любовь к Родине, добрососедство и уважение к представителям народов всех вероисповеданий.

Напомним, одной из центральных площадок юбилейной даты в 2027 году станет поселок Куркиёки в Лахденпохском районе. В ближайшее время там планируют отремонтировать здания краеведческого и культурно-просветительского центра, а также создать инсталляцию.

Организаторами конференции выступили республиканское Министерство национальной и региональной политики, издательство «Периодика», Дом дружбы народов, администрация Сортавальского округа, Национальный парк «Ладожские шхеры», Благотворительный фонд социальных инициатив «Куркиёки».