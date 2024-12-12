здоровье работа экология
реклама на сайте
Сейчас самое лучшее время инвестировать в недвижимость – у строительной компании «Баренц Групп» большой выбор квартир для перспективного вложения средств
12.12.2024 18:58
Депо сгорело на севере Карелии: пожар сложный, могут быть последствия
Сегодня 13:34

Карелия готовится к празднованию 800-летия крещения карелов

Новости. Общество
18:55, 14 Декабря 2024
фото: © Сортавальский округ / ВК

Новости партнеров

Состоялась научно-практическая конференция по вопросам изучения, сохранения и популяризации русской культуры и истории Сортавалы и поселка Куркиеки.

Мероприятие приурочено к празднованию в 2027 году 800-летия крещения карелов, которое утверждено Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным.

На конференции представители научного сообщества, музейные работники и историки представили доклады об археологическом наследии Северного Приладожья, отражении христианизации карелов и пережитков язычества в археологической коллекции музея-крепости «Корела», о церковном и часовенном строительстве на территории Сортавальского района со средних веков до наших дней и по другим темам.

От имени главы региона Артура Парфенчикова участников конференции приветствовал министр национальной и региональной политики Карелии Сергей Киселев, зачитав приветственный адрес. Как отмечено в адресе, в преддверии 800-летия крещения карелов  будут продолжены инфраструктурные и социальные проекты, проведены фестивали, изданы  книги, проведена реставрация церквей.  

Как отметил министр, Артур Парфенчиков уделяет большое личное внимание истории Приладожья, и это особенно важно в переломный момент для России. Сергей Киселев зачитал слова главы Карелии. 

«В переломный период истории России, когда определяется будущее страны и будущее наших детей, тема сохранения русской культуры чрезвычайно важна. Территория Карелии всегда была западным форпостом России. По мнению историков, первая столица карелов — это Кирьяжская земля или Кирьяжское поселение, так в старину назывался поселок Куркиеки, — пережила немало набегов врагов. Здесь карелы обратились в православную веру, что стало поворотным событием в истории карельского народа, который неразрывно связал свою судьбу с Россией. Благодаря крещению на наши земли пришла православная вера и культура. Это объединило народы, сформировало традиции в духе христианского милосердия и сострадания, — сказано в приветствии. — Сложный исторический путь прошел и город Сортавала. Неслучайно именно здесь в 2024 году установлен памятник великому князю Ярославу, который также возвращает нас к истории 1227 года. Средства на памятник собирались всем миром, что говорит о важности и значимости этого события для жителей республики», — говорится в релизе пресс-служба правительства Карелии.

Как отмечено в приветственном адресе главы республики, главными духовными и нравственными ценностями, заложенными предками, для жителей региона остаются семья, любовь к Родине, добрососедство и уважение к представителям народов всех вероисповеданий.

Напомним, одной из центральных площадок юбилейной даты в 2027 году станет поселок Куркиёки в Лахденпохском районе. В ближайшее время там планируют отремонтировать здания краеведческого и культурно-просветительского центра, а также создать инсталляцию.

Организаторами конференции выступили республиканское Министерство национальной и региональной политики, издательство «Периодика», Дом дружбы народов, администрация Сортавальского округа, Национальный парк «Ладожские шхеры», Благотворительный фонд социальных инициатив «Куркиёки».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.12.2024, 14:25
Удивительный «зверь» повстречался фотоохотнику в чаще леса на границе Карелии
13.12.2024, 20:30
SHOT: разведывательный беспилотник, сбитый над Карельским перешейком, мог быть запущен из Финляндии
07.12.2024, 08:55
В Финляндии вновь призвали власти открыть границу с Россией после Нового года
12.12.2024, 22:00
В России зафиксировали рекордный рост цен
14.12.2024, 00:10
Названа каша, которую едят на завтрак долгожители
09.12.2024, 00:10
Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года

Аналитика

13.12.2024 07:30
Обществоведение
Александр Ершов: «Сорвался – уходи из профессии!»
Если бы я не знал помощника генерального директора Прионежской сетевой компании, журналиста, писателя, депутата Петрозаводского городского Совета Александра Ершова много лет, вовсе не подумал бы, что ему уже вот-вот стукнет шестьдесят.
В карельском районе могут закрыть единственную в округе автозаправку
12.12.2024 09:21
Почему Сортавала стала кинематографическим центром Карелии
11.12.2024 16:40
Необратимые последствия для мозга: врач-нарколог рассказал об отличии употребления алкоголя и наркотиков
10.12.2024 13:20
Минэк Карелии предлагает освободить инвесторов от дополнительных сборов
05.12.2024 11:29
Вся аналитика

Медиа

Одна из крупнейших в Финляндии компаний Tulikivi по обработке камня и производству теплоаккумулирующих печей-каминов не покинула российский рынок
29.10.2024 10:22
все фото и видео
© 2003—2024 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.