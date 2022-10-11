Карелия готовится к противопожарному сезону 2023 года

В 2023 год на борьбу с пожарами республика получит 317 млн рублей из федерального бюджета.

Карелия не только вошла в ТОП-5 российских регионов, которые лучше всего боролись с лесными пожарами, но и попала в отдельный рейтинг Рослесхоза, сформированный для регионов, которым удавалось ликвидировать пожары в первые сутки. В нем наша республика заняла четвертую позицию, обогнав Ленинградскую область.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии республики, по сравнению с прошлым годом количество лесных пожаров в 2022 году снизилось в 3,1 раза, а их общая площадь сократилась в 115 раз – 168,7 га в 2021 году против 19,3 тыс. га в 2021. Добиться таких результатов помогла в том числе и региональная поддержка.

«Увеличение объема финансовых средств позволило выполнить в 2022 году в полном объеме нормативную кратность авиационного патрулирования лесов (в зависимости от класса пожарной опасности по условиям погоды), что в свою очередь способствовало повышению оперативности обнаружения и тушения лесных пожаров», ― сообщили в Минприроды.

Вклад в снижение площади возгораний внесло и правительство РФ. Из федерального бюджета регионам было выделено 14,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2021 году. Часть этих средств пошла на закупку и обновление техники для противостояния стихии.

Для того, чтобы и в дальнейшем снижать количество и площадь возгораний, уже сейчас в Карелии стартовала подготовка к будущему пожароопасному сезону. На 2023 год предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 317 млн рублей, что позволит обеспечить качественную и надлежащую подготовку.

Чтобы удержать снижение площади возгорания на низких уровнях, в будущем году закрепят ответственных на разных этапах борьбы с огнём и увеличат количество проверок регионов. Кроме того, профильные ведомства создадут единую систему учёта природных пожаров и электронный сводный план тушения лесных пожаров. А портал Госуслуги начнет рассылать предупреждения о запрете на посещение лесов в особый период.

«Идеальная картина мира – отсутствие пожаров» - отметил на пресс-конференции глава Рослесхоза Иван Советников.

В этом году 12 регионов страны не допустили возникновения лесных пожаров на своих территориях: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкарская, Чеченская республика, Северная Осетия, Ставропольский край, Ингушетия, Татарстан, Курская область, Липецкая область, Белгородская область, Орловская область и Тульская область.