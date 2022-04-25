Карелия готовится отметить День Победы

В рамках празднования памятной даты в республике пройдет более 170 мероприятий. Центральные события традиционно будут организованы в Петрозаводске. Их подготовку сегодня обсудили члены оргкомитета «Победа». Впервые с начала пандемии встреча прошла в очном формате.

Начнётся праздник с возложения цветов к мемориальным комплексам «Аллея памяти и славы» и «Могила Неизвестного солдата». Торжественная церемония состоится в 9:45. Затем, уже в 10:45, церемония возложения пройдёт у стелы «Город воинский славы».

Одним из главных событий станет парад с торжественным прохождением войск Петрозаводского гарнизона. Он начнётся на площади Кирова в 11:00. В 11:40 там же пройдут показательные выступления учащихся спортивных школ, а после жителей Карелии ожидает интерактивная программа «Служба по контракту — твой выбор!».

Ключевым и самым масштабным событием праздника станет акция «Бессмертный полк». В этом году впервые после начала пандемии она пройдет в очном формате. Шествие состоится во всех муниципальных районах и городских округах республики. В Петрозаводске сбор участников начнётся на площади Ленина в 13:00. Спустя полчаса колонна пройдет по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.

В течение дня запланированы концерт ансамбля Кантеле «Память пылающих лет», выступление творческих коллективов Петровского Дворца «Весна Победы», а также презентация музыкального проекта «Песни — герои, песни — знамёна!». Все мероприятия пройдут на площади Кирова. В 14:30 там же будет объявлен старт традиционной легкоатлетической эстафеты, которая проходит по центральным улицам города.

В 20:30 жителей республики вновь ждут на площади Кирова. Там пройдет концерт музыкальных коллективов и исполнителей Карелии «Победа! Родина! Россия!». Выступление завершится красочным фейерверком «Огни Победы», который состоится в 22:00.

В свободное время жители и гости карельской столицы смогут познакомиться с тематической инсталляцией «Москва — Берлин», отражающей основные вехи Великой Отечественной войны. Она будет расположена вдоль проспекта Карла Маркса и начнёт работу с 9 утра. Во второй половине дня там пройдёт фестиваль, который объединит творческие и спортивные выступления, а также инициативы общественных организаций и горожан.

С полной программой мероприятий в Петрозаводске можно ознакомиться в группе Городского дома культуры в соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/wall212851660_5147

На заседании оргкомитета отметили, что часть мероприятий состоится ещё до празднования Дня Победы. Так, с 1 по 9 мая все желающие смогут принять участие в акции «Окна Победы». Для этого нужно украсить окна символами праздника — георгиевскими лентами и красными звездами или написать на них слова благодарности в адрес ветеранов.

Кроме того, участники движения «Юнармия» и «Волонтеры Победы» планируют устроить акцию «Парад у дома ветерана», исполнив песни для тех, кто защищал родину во время Великой Отечественной войны.