Карелия и Андижанская область Узбекистана договорились о совместном плане сотрудничества

На полях мероприятия «Карелфорум-2025» Олег Ермолаев провел встречу с делегацией из Андижанской области Республики Узбекистан во главе с Илхомом Кархамановичем.
Вице-премьер отметил, что форум, единственный в своем роде в европейской части России, является идеальной площадкой для установления новых деловых контактов.
За прошедший год карельским компаниям удалось заключить ряд значимых контрактов:
АО «Кондопожский ЦБК» завоевал 40% рынка газетной бумаги Узбекистана;
компания «РК-Гранд» поставляет целлюлозу для дорожного строительства, где сейчас проходят испытания;
«Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР» обеспечивает противопожарную безопасность узбекистанских аэропортов.
Успешно работает в Узбекистане и карельское машиностроение: насосы компании ООО «ПГМК» используются на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.
Статистика говорит сама за себя: по итогам января-июня 2025 года объем экспорта из Карелии в Узбекистан вырос на 77%. Помимо успехов в поставках бумаги и древесины, развивается туристическое направление: с начала года Карелию посетили 13 организованных групп из Узбекистана.
Ключевым итогом встречи стало определение дальнейших шагов.
На ближайшее время стороны запланировали ВКС предпринимателей из Узбекистана и Карелии, визит в Андижанскую область бизнеса Карелии.
Встреча подтвердила, что партнерство между Карелией и Андижанской областью переходит на качественно новый, системный уровень, основанный на конкретных проектах и долгосрочном планировании.