Карелия и Азербайджан намерены развивать партнёрство в культуре, экономике и науке

Перспективы развития двустороннего сотрудничества обсудили на встрече глава Республики Карелия Артур Олегович Парфенчиков и Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Рахман Сахибович Мустафаев.
В ходе конструктивного диалога стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах взаимодействия. Особое внимание было уделено укреплению культурных, научных и экономических связей между регионами.
Культурное сотрудничество стало одним из приоритетных направлений обсуждения. Так, в частности, была отмечена активная работа азербайджанской общины и общества «Одлар Юрду». Стороны выразили заинтересованность в организации культурных мероприятий с участием карельских творческих коллективов в Азербайджане.
Планируется обмен оперными и джазовыми ансамблями между регионами, что позволит обогатить культурную жизнь обеих стран.
Особую значимость представляет сотрудничество в области изучения и сохранения петроглифов — наскальных рисунков, которыми богаты оба региона. Карелия готова поделиться опытом в исследовании, сохранении и музеефикации древних наскальных изображений.
Наша встреча — это важный шаг к укреплению многосторонних связей между Карелией и Азербайджанской Республикой. Мы открыты для сотрудничества в самых разных сферах: от культуры и науки до промышленности. Уверен, что совместные проекты принесут пользу обеим сторонам и послужат дальнейшему развитию дружественных отношений между нашими народами, — подчеркнул Артур Парфенчиков.
Экономическое взаимодействие также вошло в повестку встречи. Обсуждались перспективы развития торгово-экономических отношений, включая сотрудничество в сфере лесопромышленного комплекса и промышленного производства. Особый интерес вызвали инновационные разработки карельской промышленности, в частности, пожарные роботы.
Сельскохозяйственный сектор также стал предметом заинтересованности. Карелия готова предложить уникальные продукты: беломорские водоросли и семенной картофель высокого качества, выращенный в экологически чистых условиях региона.
В рамках вопросов энергетического сектора обсудили возможности реализации совместных проектов в области энергоэффективности и развития современных технологий в энергетике.
Посол Азербайджанской Республики в России Рахман Сахибович Мустафаев отметил: «Благодарю за насыщенную программу и кавказское гостеприимство в северном городе. Уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться».
На встрече участники наметили конкретные шаги по взаимодействию: разработка дорожной карты по развитию сотрудничества в интересующих сферах, организация бизнес-миссии карельских предприятий в Азербайджанскую Республику.
Стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и подтвердили готовность к активному сотрудничеству во всех обозначенных направлениях.