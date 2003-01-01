Карелия и Китай наращивают экономическое партнерство

На полях форума «Карелфорум 2025» Олег Ермолаев провел встречу с заместителем Генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжаном Сяоцином.

В рамках события «Карелфорум 2025» заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики Олег Ермолаев встретился с заместителем Генконсула Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге Чжаном Сяоцином. Переговоры были посвящены подведению итогов активного торгово-экономического сотрудничества и определению новых точек роста.

По итогам первого полугодия 2025 года объем внешней торговли Республики Карелия с КНР увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Минэкономразвития Карелии.

Статистика демонстрирует впечатляющий рост по ключевым направлениям: экспорт карельских товаров в Китай вырос на 19,2%, а импорт китайских товаров в Карелию увеличился в шесть раз. Основу карельского экспорта традиционно составляют рыба и продукты питания (включая продукцию из дикорастущих ягод), древесина, целлюлоза, бумага и картон. Из Китая в республику поставляются оборудование, механические устройства и текстильные материалы.

На встрече представители республики и КНР отметили перспективное направление — увеличение туристического потока. Введение безвизового группового режима открывает значительные возможности для увеличения числа поездок в обоих направлениях.

— В последние годы отношения между Карелией и Китаем развиваются по всем направлениям. Мы приходим к пониманию, что нам необходимо глубже развивать двустороннее взаимодействие, налаживать производственную кооперацию, реализовывать совместные инвестиционные проекты, — резюмировал заместитель Премьер-министра по вопросам экономики Олег Ермолаев.

Встреча подтвердила, что партнерство между Карелией и Китаем вышло на качественно новый уровень, характеризующийся не только ростом товарооборота, но и реализацией крупных инвестиционных проектов и кооперацией в высокотехнологичных отраслях.