Карелия и «Северсталь» договорились о социально-экономическом партнерстве

Подписи под документом поставили Глава республики Артур Парфенчиков и Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.

19 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между Правительством Республики Карелия и компанией «Северсталь» подписано Соглашение о социальном-экономическом партнерстве. В реализации соглашения также принимают участие АО «Карельский окатыш» и Администрация Костомукшского городского округа. Сотрудничество сторон направлено на дальнейшее развитие Костомукши.

Как отметил руководитель региона, к выполнению планов стороны приступили уже в 2024 году, и соглашение наполнено конкретными мероприятиями.

— «Компания «Северсталь» направила на социально значимые мероприятия в сфере здравоохранения, образования, культуры более 200 млн рублей. В частности, проведен первый этап ремонта общежития политехнического колледжа в Костомукше, капремонт крыши Центральной библиотеки, приобретено оборудование для Межрайонной больницы № 1. В этом году в партнерстве с градообразующим предприятием будем решать не менее важные задачи. В их числе строительство крытого ледового катка в Костомукше, продолжение ремонта общежития колледжа, проведение соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий», Международного фестиваля искусств, ремонт памятника «Ахвенъярвские камни», — сообщил Артур Парфенчиков.

На реализацию этих проектов компания «Северсталь» направит 230 млн рублей.

В рамках соглашения Правительство Карелии будет содействовать в реализации инвестпроектов АО «Карельский окатыш», а также в решении вопросов обеспечения потребности комбината в квалифицированных кадрах. Вместе стороны будут разрабатывать мастер-план развития города.

— «Костомукша для нас близкий и важный город, поскольку здесь находится одно из наших ключевых предприятий. Мы считаем правильным со своей стороны принимать участие в создании комфортной среды, которая обеспечивает качество жизни для наших работников и для всех жителей города Костомукши, среды, которая обеспечивает базовые потребности в разных сферах», — прокомментировал Председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов.