Карелия лидирует по заболеваемости раком в России

На 100 тысяч жителей республики приходится примерно 684 онкобольных.

Карелия возглавляет рейтинг регионов России по заболеваемости онкологией, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на предоставленную агентству статистку Минздрава РФ за 2024 год.

— Согласно данным, количество впервые заболевших злокачественными новоообразованиями россиян в Республике Карелии составило 684 на 100 тысяч человек населения региона. Это самый высокий показатель среди всех субъектов РФ, — добавили там.

Следом идут Архангельская (655,8 раковых пациентов) и Брянская области (641,7 онкобольных).

Последние места в шкале заняли кавказские регионы — Дагестан, Ингушетия и Чечня, — там количество выявленных случаев злокачественных опухолей варьируется от 177,6 до 167,7 на 100 тысяч жителей.

Ранее мы писали, что Карелия получит более 7,4 млрд рублей на борьбу с онкологическими заболеваниями.