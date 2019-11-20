Карелия лишилась этапа чемпионата мира по ралли

Баха "Северный лес" вернется в Ленинградскую область.

Оргкомитет международной бахи "Северный лес" объявил о том, что в 2020 году, после пятилетнего перерыва, гонка вновь состоится на территории Ленинградской области, сообщает "Автоспорт".

Баха "Северный лес 2020" будет проходить с 6 по 9 февраля 2020 года в статусе первого этапа Кубка мира FIA по бахам, а также первого этапа чемпионата России по ралли-рейдам.

Маршрут гонки проложен по дорогам Приозерского и Выборгского районов Ленобласти.

Ранее, с 2003 по 2014 годы, с перерывом на 2011-2012 гг., ралли "Северный лес" проходило в Приозерском районе области; с 2015 по 2019 годы гонка проводилась в окрестностях поселка Вяртсиля в Республике Карелия.

В настоящее время организаторы прокладывают маршрут ралли. Участников ждут бездорожье и лесные дороги, ранее не использовавшиеся для проведения гонки.

По словам директора бахи "Россия – Северный Лес" Сергея Лебедева, в 2020 году гонка пройдет в новом формате.

"Использование инфраструктуры нашего титульного партнера, комплекса позволит сделать соревнование максимально комфортным для участников, судейской бригады, представителей СМИ, и, конечно, для болельщиков. Обычному зрителю сложно увидеть, как экипажи преодолевают внедорожную трассу – такова специфика этой дисциплины автоспорта. Теперь же, все, кто пока не знаком с автомобильными соревнованиями, смогут приобщиться к автоспортивной культуре", – отметил С. Лебедев.

В календаре Кубка мира FIA по бахам ралли "Северный лес" – единственная снежно-ледовая гонка.