Карелия может получить субвенцию по ОМС в 17,3 миллиарда рублей

Из Федерального фонда обязательного медицинского страхования республике планируется выделить около 17,3 миллиарда рублей.

Как пишет «Московский комсомолец в Карелии», опубликован проект об увеличении республике субвенции по ОМС более чем на 2 миллиарда рублей. Общая сумма по проекту составляет около 17,3 миллиардов рублей. Ранее глава регионального Минздрава Михаил Охлопков неоднократно поднимал вопрос о недостатках финансирования по обязательному медстрахованию и методики расчета данной субвенции.

Кто будет решать получит ли регион эти миллиарды, знает «МК в Карелии».