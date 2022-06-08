Карелия может войти в туристический маршрут «Императорское кольцо»

В СЗФО планируют создать туристические маршруты «Императорское кольцо».

Туристические маршруты «Императорское кольцо», которые будут иметь культурно-просветительский характер, планируется создать в Северо-Западном федеральном округе в рамках маршрута «Серебряное ожерелье России». Об этом в субботу, 18 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума сообщила заместитель полномочного представителя президента России в СЗФО Любовь Совершаева, пишет ТАСС.

Серебряное ожерелье России — туристический маршрут по северо-западной части страны, который включает в себя посещение Санкт-Петербурга, Калининграда, Архангельска, Ленинградской области, Вологды, Карелии, Великого Новгорода, Республики Коми, Пскова, а также Мурманской области.

«Родилась такая идея о создании новых маршрутов под названием „Императорское кольцо“ в рамках „Серебряного ожерелья [России]“. Эти маршруты научно-познавательные, научно-образовательные и связаны с культурно-просветительской деятельностью», — сказала Совершаева.

Говоря о развитии туризма в СЗФО, заместитель полпреда отметила, что восемь субъектов федерации в ближайшее время подпишут с Ростуризмом соглашения о создании мастер-плана по развитию туристического кластера. Среди них пять регионов СЗФО — Санкт-Петербург, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и Карелия.