Карелия начала сотрудничество с ЮАР

Это первый визит представителей региона в Карелию.
Вице-премьер правительства Карелии по экономике Олег Ермолаев встретил делегацию из ЮАР во главе с премьер-министром провинции Северный Кейп Замани Саулом. Это первый визит представителей региона в Карелию.
— Визит международных представителей направлен на укрепление взаимовыгодного сотрудничества, — отметил на своей странице Олег Ермолаев.
Стороны обсудят развитие экспорта карельской продукции — бумаги, картона, древесины и изделий из нее, а также поставки пожарных роботов и спортивных тренажеров в ЮАР. В рамках визита планируется подписание Меморандума о взаимопонимании.
Для южноафриканских партнеров подготовлена программа посещения ведущих предприятий Карелии.