Карелия названа в числе популярнейших направлений для отдыха в Новый год с детьми

Республика оказалось на четвертом месте среди самых желанных у россиян направлений новогоднего отдыха с детьми.

Российский сервис бронирования жилья Твил.ру провел опрос в преддверии приближающихся новогодних праздников. В соцсетях россияне ответили, куда бы хотели поехать с детьми на Новый год.

Первые три места заняли Москва с 32% проголосовавших, Санкт-Петербург с 22% подписчиков и Сочи, который выбрали 17% участников опроса.

А вот 4 место заняла Карелия. Покататься зимой на лыжах. Коньках, собачьих или оленьих упряжках, посмотреть чудеса природы и северного зодчества с детьми хотели бы 13% опрошенных.

Ранее город в Карелии стал самым северным среди самых популярных направлений для гламурного кемпинга в России.