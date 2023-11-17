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Карелия названа в числе популярнейших направлений для отдыха в Новый год с детьми

Новости. Общество
10:12, 20 Ноября 2023
фото: © prostooleh / Freepik

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Республика оказалось на четвертом месте среди самых желанных у россиян направлений новогоднего отдыха с детьми.

Российский сервис бронирования жилья Твил.ру провел опрос в преддверии приближающихся новогодних праздников. В соцсетях россияне ответили, куда бы хотели поехать с детьми на Новый год.

Первые три места заняли Москва с 32% проголосовавших, Санкт-Петербург с 22% подписчиков и Сочи, который выбрали 17% участников опроса.

А вот 4 место заняла Карелия. Покататься зимой на лыжах. Коньках, собачьих или оленьих упряжках, посмотреть чудеса природы и северного зодчества с детьми хотели бы 13% опрошенных.

Ранее город в Карелии стал самым северным среди самых популярных направлений для гламурного кемпинга в России.

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