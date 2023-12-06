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Карелия названа в числе самых популярнейших направлений в России на главный зимний праздник

Новости. Общество
08:20, 08 Декабря 2023
фото: © FOTOGRIN / shutterstock

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Представители туристических компаний оценили спрос на новогодние туры.

 

Продажи новогодних и каникулярных туров по России с конца ноября вышли на пиковые показатели, многое уже продано, но выбор еще есть, помимо традиционно популярных в это время года Сочи, Кавминвод и Великого Устюга, в число хитов вошли Северный Кавказ и Сахалин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РСТ.

В компании «Алеан» на Новый год и январские каникулы самыми востребованными остаются традиционные направления: Краснодарский край (35 процентов от всех новогодних бронирований), Кавминводы (11 процентов), Подмосковье (семь процентов), Москва (четыре), Санкт-Петербург, Крым и Тюменская область (по два процента). Спросом пользуются туры по Золотому кольцу, в Казань, Калининград, на Алтай, Байкал, в Карелию, в Мурманскую область и Великий Устюг в Вологодской области.

«В последнюю неделю продажи туров по России значительно оживились. В сравнении с прошлым годом топ самых популярных направлений практически не изменился. Прежде всего, это Сочи, на него приходится 26 процентов всех новогодних бронирований. В то же время видим существенный прирост по Москве, которая опередила Крым и Тюменскую область, — подчеркнула PR-директор Ирина Романова. — Кроме того, туристы стали активнее спрашивать прежде нетипичные для новогодних каникул Дагестан, Адыгею или Сахалин».

Относительно прошлого года новогодние цены по внутренним направлениям выросли в пределах 10-20 процентов. Сейчас стоимость праздничных туров в Москву колеблется от 23,7 до 64,6 тысячи рублей, в Санкт-Петербург — от 20,6 до 73,2 тысячи рублей. Отдохнуть в Анапе и Геленджике в среднем обойдется от 30 до 93 тысяч, Красной Поляне — от 68 до 165 тысяч рублей. Относительно бюджетной будет встреча Нового года в Абхазии, стоимость тура составит от 12,5 до 30 тысяч рублей на человека.

У «Интуриста» продажи новогодних туров по России начались еще в августе и в начале декабря идут уже в пиковом режиме. На первом месте по объемам бронирования Сочи, на втором –экскурсионные путешествия по всей стране. Также в числе лидеров — Крым, Анапа, Санкт-Петербург и Москва.

«Крым привлекает прежде всего низкой стоимостью размещения. А среди экскурсионных туров безоговорочный лидер — Великий Устюг, здесь средняя продолжительность равна трем дням, средний чек — 32,2 тысячи рублей, рост продаж сдерживает только ограниченность номерного фонда», — рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева.

Второе и третье место по объему продаж у туроператора занимают Москва и Санкт-Петербург. Также среди городов популярны Казань и Калининград, экскурсионные туры в Северную Осетию и республики Северного Кавказа. Востребованы поездки на Алтай, в Карелию, по городам Золотого кольца, на озеро Байкал и Сахалин.

Как рассказала PR-директор компании Fun& Sun Ольга Иванова, у туроператора на Новый год лидирует приморский кластер Сочи, далее идет горный курорт Шерегеш в Кузбассе, потом — горный кластер Сочи, Анапа, Великий Устюг, Казань и Москва.

«На экскурсионные программы хороший спрос как в рамках наших блочных программ в Казань, Карелию, Дагестан, так и на городские туры в Москву и Санкт-Петербург. Также есть запросы на Мурманск, Камчатку, Сахалин и Байкал», — отметила она.

В компании «Русский Экспресс» пятерка самых популярных новогодних направлений традиционна: Сочи, Красная Поляна, Анапа, Домбай и Абхазия. По словам директора департамента рекламы и PR Анны Филатовской, в Абхазии популярны короткие туры на празднование Нового года. Востребованы также отели Москвы, Санкт-Петербурга и Казани.

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