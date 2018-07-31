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Новости. Общество
13:35, 31 Июля 2018

Карелия не торопится осваивать деньги на развитие туризма

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Руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил о том, что своевременное освоение выделенных средств из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы" за указанный период в целом составило 67,8%,

По его словам, в том числе в Хабаровском крае - 21,5%, Новосибирской области - 41,5%, Кабардино-Балкарской Республике - 51,9%, Чувашской Республике - 75%, Псковской области - 79,4%, Республике Адыгея - 94,3%.

В Республике Карелия в первом полугодии 2018 года освоение средств из федерального бюджета не производилось, пишет ТАСС.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина предлагает провести на базе ОП мониторинг объектов туристского кластера, которые строятся в регионах в рамках ФЦП.

По ее мнению, данная инициатива позволит заранее сигнализировать о проблемах для власти, о том, что необходимо принимать меры, искать пути решения. "Ведь за невыполненные обязательства действуют меры бюджетного принуждения, теряются средства", - пояснила Сутормина.

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