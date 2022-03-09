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Карелия не вошла в топ-5 дешевых на Северо-Западе по доступности отдыха по программе туристического кешбэка

Новости. Общество
09:09, 15 Марта 2022
фото: © Официальный сайт санаторий «Дворцы»

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Портал бронирования представил рейтинг российских регионов по популярности и доступности отдыха в санаториях по программе туристического кешбэка весной 2022 года.

Второй этап программы весеннего туристического кешбэка стартует 15 марта для отдыха до конца июня. Условия программы не изменились: оплата с карты «Мир» вернет 20% суммы, но не более 20 тысяч рублей, за отдых от 3 дней / 2 ночей.

По данным портала Санатории-России.рф, топ-5 на Северо-Западе РФ по доступности отдыха весной составляют Вологодская, Новгородская, Архангельская, Мурманская и Псковская области.

В санаториях Карелии весенний отдых обойдется, в среднем, 3950 рублей в сутки за проживание, питание и лечение.

Здравницы страны предлагают программы лечения всех систем организма. Сегодня самая актуальная - восстановление после COVID-19. Традиционным спросом пользуются программы лечения опорно-двигательного аппарата, кардиологические заболевания и проблемы желудочно-кишечного тракта. В санаториях востребованы все услуги, от фитобочки и ванн для массажа до аппаратных физиопроцедур.

Первую десятку регионов по популярности отдыха по программе весеннего туристического кешбэка в этом году составляют Ставропольский край, Краснодарский край, Башкортостан, Крым, Татарстан, Алтайский край, Москва, Ленинградская область, Тюменская область и Самарская область.

Рейтинг составлен на основе анализа стоимости отдыха в санаториях по программе кешбэка в 2022 году.

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