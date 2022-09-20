Карелия обеспечит мобилизованных всем необходимым, заявили в правительстве республики

Дополнительную экипировку, технические средства и другую продукцию отправляют в учебные центры, где жители Карелии, призванные в рамках частичной мобилизации, проходят военную подготовку.

По поручению главы Карелии Артура Парфенчикова в правительстве республики создана рабочая группа, которая взаимодействует с командирами войсковых частей, где находятся мобилизованные жители региона.

- От администрации частей мы получаем перечень необходимых вещей, информацию о том, в каком объеме они требуются и какого размера. Первая партия груза уже отправлена. Это были спецовки, огнетушители, перчатки, автомобильные аптечки. К отработке списков вещей подключены эксперты, у которых за плечами боевой опыт. Они консультируют, рекомендуют, на что обратить внимание и что лучше купить, - рассказал заместитель министра экономического развития и промышленности Карелии Виктор Свирский.

Помощь мобилизованным доставляется практически ежедневно: две машины отправлены, сегодня грузится третья. Следующая отправка будет в четверг или пятницу.

- Задача поставлена, и будет выполнена. Будем снабжать всем необходимым в максимальном объеме. В Петрозаводске уже шьют спальные мешки, специальные шапки для военнослужащих. Сейчас отрабатываем по остальным позициям, - подчеркнул Виктор Свирский.

Поддержку оказывают и различные предприятия республики. Так, компания «АлкоВорд» передала упаковки антисептиков, а молочный комбинат «Славмо» сегодня отгрузил 7,5 тонн минеральной воды.

- Это помощь нашим мобилизованным ребятам. Если будет необходимость, отправим еще. Кроме того, предприятие помогало и финансами, и продукцией, помогало в организации питания на сборных пунктах, - рассказал коммерческий директор АО «Славмо» Василий Банира.

Предприятие «Карелфарм» собрало для фельдшеров воинских подразделений сумки для оказания первой медицинской помощи, а также индивидуальные аптечки для военнослужащих, в которые входят перевязочные, кровоостанавливащие и противоожоговые средства.

- Дефицита товаров для комплектования аптечек нет. Сумки и чехлы нам изготавливают местные производители. Наборы продолжим формировать, - сообщил генеральный директор ГУП «Карелфарм» Леонид Бычковский.