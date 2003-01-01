Карелия одной из первых подала заявку на расселение аварийных домов

Карелия подала заявку в Фонд развития территорий на расселение аварийного жилья. Республика сделала это первой в стране.

Заявка будет рассмотрена на правлении Фонда и деньги будут перечислены в республику, сообщил вице-премьер правительства Карелии. О каких суммах идет речь, в какие сроки они должны будут быть потрачены и сколько квартир всего расселят за два года, «Столице на Онего» рассказал Виктор Россыпнов.

— Расселение аварийного жилья — это, как айсберг. Надводную часть видят жители, а подводная часть — это оформление всех документов. Сначала Фонд проверял обоснованность признания аварийными больше 4 тысяч наших домов. Проверил, потом, когда определились лимиты на Карелию, мы под эти лимиты сформировали программу, согласовали со всеми органами с юридической стороны, финансовой стороны, подготовили заявку по новым правилам перечисления средств, определили, какие дома мы успеваем построить до конца 2026 года, отметил вице-премьер правительства Карелии.

Виктор Россыпнов напомнил, что планируют построить дома в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви и, вероятно, в Лахденпохье.

— Рассчитали вместе с муниципалитетами, сколько средств сможет осилить каждый конкретно муниципалитет, буквально по каждой квартире, кого они успеют расселить. Сделали распределение средств по районам. На основании этого появилась заявка на 1,8 миллиарда и на 3,5 миллиарда рублей с учетом того, что 1,8 миллиарда мы тратим в этом году на компенсации и приобретение жилья на вторичке. А на 3,5 миллиарда мы можем строить дома для переселения, но строго с вводом до конца 2026 года, — уточнил Виктор Россыпнов.

Накануне, 7 августа, заявка поступила в Фонд развития территорий первой в стране. На следующей неделе ее рассмотрят. После этого пройдет перечисление денег в республику. Республика перечислит их в муниципалитеты. Те начнут выдавать компенсации и приобретать жилье на вторичке.

Напомним, что потребуется и очень большое софинансирование республики — 41,9%.

По словам Виктора Россыпнова, с учетом нашего объема аварийного фонда — больше 1 миллиона квадратных метров — в ближайшие два года смогут расселить порядка 2000 квартир. Сейчас и в ближайшее время комиссии будут решать очередность расселения. «Это должны быть самые проблемные и сложные случаи», — подытожил вице-премьер.