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Карелия оказалась аутсайдером в рейтинге регионов по уровню зарплаты

Новости. Экономика
11:20, 01 Марта 2021
фото: pixabay.com / Chronomarchie
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Фонд развития гражданского общества поместил Карелию в аутсайдеры рейтинга российских регионов по уроню социального благополучия.

Карелия и Башкирия замкнули рейтинг благополучия регионов, составленный Фондом развития гражданского общества. В Карелии средняя зарплата составляет 44 тыс. рублей, а прожиточный минимум - 17,9 тыс. рублей. В Башкирии— зарплата равна 38,3 тыс. рублей, а прожиточный минимум - 15,6 тыс. рублей. В рейтинг были включены 37 из 85 регионов страны. Об этом сообщают Известия со ссылкой на материалы исследования.

Фонд развития гражданского общества подготовил исследование "Индекс социального благополучия регионов" по итогам 2020 года. "Его критериями стали отношение ежемесячной средней заработной платы к стоимости потребительской корзины. Как объясняют авторы исследования, чем больше их соотношение, тем выше позиция субъекта в рейтинге. В итоге в топ вошли 37 из 85 российских регионов", - поясняют Известия.

Первое место в рейтинге получила Магаданская область. При средней зарплате в 127 тыс. рублей прожиточный минимум там составляет 23,6 тыс. На втором месте ЯНАО — средняя зарплата 96,6 тыс. рублей, прожиточный минимум — 20,1 тыс. рублей. На третьем — Сахалинская область с зарплатой 85,8 тыс. рублей и прожиточным минимумом 20,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали брать больше займов "до зарплаты".

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