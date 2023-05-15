Карелия оказалась на 3 месте по уровню бедности среди регионов Северо-Запада

Как отметили статистики, в республике отмечено наименьшее среди регионов СЗФО социальное расслоение за 2022 год.

Карелиястат привел данные по распределению среднедушевых денежных доходов на душу населения в Карелии.

Самая многочисленная группа населения — 33,8% — имела доходы от 27 тысяч до 45 тысяч рублей.

При этом всего 0,4% имели доходы менее 7 тысяч рублей. По сравнением с 2021 годом, где подобные доходы имели 1,1% населения, количество беднейших жителей Карелии сократилось почти в 3 раза.

Характерно, что индекс Джини, определяющий уровень социального неравенства, в Карелии оказался наименьшим среди всех регионов Северо-Запада.

Граница бедности в Карелии составила 17 215 рублей на душу населения в месяц. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 78,4 тысячи человек, или 13% жителей республики.

Среди регионов СЗФО по уровню бедности Карелия заняла 3 место. Самый низкий уровень бедности был зарегистрирован в Санкт-Петербурге.