Карелия оказалась на дне рейтинга по возможностям трудоустройства и условиям работы пенсионеров

Рейтинг регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров показал, что в Карелии ситуация одна из самых неблагополучных.

Республика оказалась на 80 месте среди 85 субъектов Федерации. Хуже, чем в Карелии работающим пенсионерам живется только в Северной Осетии, Бурятии, Туве, Чечне и Республике Алтай.

Для расчета рейтинга, составленного агентством РИА Новости, использовались параметры, характеризующие размер оплаты труда пенсионеров, уровень занятости людей пенсионного возраста и долю безработицы среди этой группы граждан.

Также во внимание принимались простота поиска работы для пенсионеров, соотношение зарплат россиян старшего возраста и всех работающих в регионе, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию, общая емкость и развитость рынка труда в субъекте федерации, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.

Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100 баллов. Карелия получила всего 23,9 балла.

Соседние регионы оказались гораздо более благоприятным местом для пенсионеров, которые хотят работать. Ленинградская область вошла в троку лидеров. Архангельская область заняла 29 место, Мурманская — на 66 позиции в рейтинге.