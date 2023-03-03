Карелия оказалась на одном из последних мест в СЗФО по числу отдыхающих в санаториях

Республика заняла 7 место из 10 регионов по числу отдыхающих в местных санаториях на душу населения.

Такие показатели представил портал бронирования Санатории-России.рф в своем рейтинге регионов страны.

По соотношению отдыхающих в санаториях и местных жителей Карелия оказалась на 7 месте в Северо-Западном федеральном округе. В республике на 1000 человек приходится 21 отдыхающий в санатории. Для сравнения, на первом месте в СЗФО оказалась Новгородская область — 72 отдыхающих на тысячу населения. Больше, чем в Карелии, отдыхающих оказалось в большинстве регионов СЗФО.

В стране самым популярным для отдыха в санаториях оказался Краснодарский край — на тысячу жителей там приходится 323 отдыхающих в санатории. Всего же в России в 2022 году, по словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, в санаториях поправили здоровье 6 миллионов 243 тысячи человек.