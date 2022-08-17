Карелия оказалась самым дорогим из популярнейших регионов для аренды летних дач

Согласно данным Tvil.ru, выросший спрос на летние дачи привел к тому, что средняя стоимость такого жилья в Сортавале превысила 8 тысяч рублей.

Специалисты российского сервиса бронирования отелей и квартир Tvil.ru проанализировали спрос на летние дачи под ключ в России. Спрос на подобное жилье за последний год вырос на 32%. При этом посуточная аренда летних дач подорожала на 20%.

Карелия вола в число регионов, где россияне чаще всего снимают летние дачи. Кроме того, туда попали Краснодарский край, Крым, Тверская область, Алтай, Башкирия, Северный Кавказ, Ставрополье и Владимирская область.

При этом Карелия оказалась самым дорогим направлением — забронировать дачу в Сортавале на сутки будет стоить около восьми с половиной тысяч рублей.