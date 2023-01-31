Карелия оказалась самым пьющим регионом России

По данным Росалкогольрегулирования, в Карелии зафиксирован самый высокий уровень потребления алкоголя в стране в пересчете на чистый спирт.

Россияне стали употреблять больше алкоголя в пересчёте на чистый спирт. Так, в 2022 году на душу населения пришлось 6,4 литра розничных продаж этанола. В 2021 году этот показатель составлял 6,3 литра, а в 2019 году — 6 литров. С такой информацией Росалкогольрегулирования ознакомился «Абзац».

Жители некоторых регионов России особенно отличились в потреблении спиртного. Самым пьющим субъектом оказалась Карелия, где на душу населения пришлось 11,9 литра этанола. Также высокий уровень потребления был зафиксирован в Сахалинской области (11,7), Республике Коми (11,2), Мурманской области (11) и Камчатском крае (10,5).

Самые низкие показатели употребления алкоголя были в Чечне (0,1 литра), Ингушетии (0,2), Кабардино-Балкарии (0,8), Дагестане (0,9) и Северной Осетии (1).

В Москве на одного жителя пришлось 5,5 литра проданной алкогольной продукции в пересчёте на чистый спирт.

Потребление алкоголя увеличилось на фоне неблагоприятных событий и экономического кризиса. Такое мнение в беседе с «Абзацем» высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин:

«Люди стали больше пить, причём не только в России, но и во всём мире. Нестабильность, финансовые проблемы всегда приводят к тому, что растёт потребление алкоголя. Рост везде: и в Азии, и в Америке, и в Европе».

Он добавил, что рост продаж спиртного не означает, что люди стали запасаться импортным алкоголем в ожидании увеличения цен на него, поскольку в России имеются аналоги зарубежного спиртного.

«Спрос перераспределился в сторону более дешёвых напитков. И те, кто раньше потреблял более дорогой алкоголь, в силу экономии стал потреблять то, что производится у нас и производится дешевле. Даже сегмент виски сейчас перераспределился в пользу российского розлива. То есть берётся в Шотландии купаж и здесь разливается. Сейчас почти каждый ликёро-водочный завод выпускает свой виски в России. И ром выпускают, и джин делают. Всё это по качеству сравнимо с тем, что у нас продавалось импортного, но дешевле в полтора-два раза. Смысла нет затариваться и делать запасы элитного алкоголя», — продолжил эксперт.

По словам Шапкина, лидерство Карелии и Сахалинской области по потреблению алкоголя связано в том числе с климатическими условиями.