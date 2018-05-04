Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров

Карелия вошла в число лидеров среди регионов России по рентабельности проданных товаров, работ и услуг.

Об этом говорят опубликованные Росстатом показатели для мониторинга эффективности деятельности органов власти регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности за 2014-2017 годы, сообщают "Вести Карелии".

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