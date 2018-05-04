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Новости. Экономика
10:50, 04 Мая 2018

Карелия оказалась в числе лидеров по рентабельности проданных товаров

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Карелия вошла в число лидеров среди регионов России по рентабельности проданных товаров, работ и услуг.

Об этом говорят опубликованные Росстатом показатели для мониторинга эффективности деятельности органов власти регионов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности за 2014-2017 годы, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

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Беня
2018-05-04 11:25:54
Рентабельность это прекрасно, великолепно и замечательно, но пока есть платежеспособный спрос. А если нет, какая нахрен разница, шо у вас там на ценнике, если не покупают?
Горожанин
2018-05-04 11:00:57
Ну и в чем тут достижение?! Из-за недостатка товаров и услуг цены высокие держат. Много ума для этого не надо
Гость
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