Карелия оказалась в числе лидеров СЗФО по росту цен на минимальный продуктовый набор

Минимальный продуктовый набор в Карелии за март подорожал на 10,6% — по этому показателю республика заняла второе место среди регионов Северо-Запада.

Такие данные дает Карелиястат.

Больше, чем в Карелии стоимость минимального (условного) набора продуктов питания выросла только в Калининградской области.

В целом по уровню инфляции в марте Карелия заняла третье место в СЗФО. В республике потребительские цены выросли за месяц на 8,9%.