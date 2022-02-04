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Карелия оказалась в числе регионов, где ищут бывших военных для работы в Ираке

Новости. Общество
12:01, 07 Февраля 2022
фото: © EPA / ALI HAIDER

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Частная компания объявила набор специалистов группы обеспечения безопасности активов в Ираке, в числе кандидатов, будут рассматривать жителей Карелии.

Об этом сообщили в рекрутинговом агентстве HeadHunter.

Работа предлагается на объектах российских нефтегазовых компаний в Ираке.

В обязанности будущего работника работодатель вкладывает: оказание услуг по обеспечению безопасности персонала, координацию работы мобильной группы охраны и оказание первой помощи.

Судя по требованиям, указанным в описании вакансии, данная работа подойдет военным, так как от кандидатов требуется опыт военной службы для военнообязанных или службы в правоохранительных органах более 3 лет. Также важно владение английским языком не ниже intermediate, опыт работы в регионах со сложной обстановкой более 1 года, наличие загранпаспорта, приветствуется наличие сертификатов курсов личной охраны и первой помощи международного образца.

Среди условий работодатель обещает вахтовый метод и зарплату 327 тыс. рублей на руки.

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