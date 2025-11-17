Карелия оказалась в конце рейтинга здорового образа жизни

Карелия оказалась на 74 месте из 85 в общероссийском рейтинге приверженности населения здоровому образу жизни.

Позиция региона ухудшилась по сравнению с прошлым годом, когда республика занимала 72 строчку. Исследование провели аналитики РИА Новости.

Наши соседи Мурманская и Ленинградская области заняли 77 и 55 места соответсвенно. Лидерами рейтинга традиционно стали северокавказские регионы: Дагестан, Чечня и Ингушетия. В то же время в конце списка оказались в основном дальневосточные регионы.

Рейтинг рассчитывался на основе семи ключевых показателей. Эксперты учитывали уровень потребления алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, количество людей, систематически занимающихся спортом, а также долю работающих во вредных условиях.

По данным исследования, в целом по России растет доля населения, занимающегося спортом — она достигла 60,3%. Однако потребление алкоголя продолжает увеличиваться, в среднем по стране — 7,8 литра чистого спирта на взрослого человека в год.

Все данные для рейтинга брались из официальных источников: Росстата, МВД и Минспорта. Показатели рассчитывались на одного взрослого жителя региона и усреднялись за три года. Каждому региону выставляли балл от 1 до 100, где 100 — наилучший результат. Карелия набрала 47,9.