Карелия оказалась в лидерах по разведению и выращиванию рыбы

Росрыболовство включило Карелию в число регионов с наиболее высокими объемами производства аквакультуры.

Карелия за девять месяцев этого года произвела 32,8 тыс. тонн продукции, оказавшись в числе регионов-лидеров. Об этом сообщает Финмаркет со ссылкой на данные Росрыболовства.

В число регионов с наиболее высокими объемами производства аквакультуры входят Приморский край (47,8 тыс. тонн), Мурманская область (39,5 тыс. тонн), Карелия (32,8 тыс. тонн), Краснодарский край (20,1 тыс. тонн), Ростовская область (17,4 тыс. тонн), Астраханская область (14,7 тыс. тонн), Ленинградская область (10,7 тыс. тонн), Дагестан (8,1 тыс. тонн), Ставропольский край (4,1 тыс. тонн), Крым (4 тыс. тонн).

Лидерство по объемам производства аквакультуры принадлежит Северо-Западному федеральному округу, где выращено 84,9 тыс. тонн, на 24% выше показателя прошлого года.

Сообщается, что российские аквафермы за 9 месяцев этого года произвели 238 тыс. тонн продукции, что на 18% больше, чем годом ранее. Наибольшее число хозяйств - 67% - выращивает карповых, 10% - лососевых, по 4% - беспозвоночных и осетровых, 15% - прочих гидробионтов.

Производство лососевых за 9 месяцев этого года составило 92,8 тыс. тонн, что на 25% больше, чем годом ранее. Основными производителями являются Мурманская область и Карелия. Так, в Мурманской области за 9 месяцев выращено 39,5 тыс. тонн лососей (на 13,4 тыс. тонн больше прошлогоднего), в Карелии - 32,7 тыс. тонн (на 3,3 тыс. тонн больше).

Ранее сообщалось, что форелеводам будет проще получать в аренду земельные участки рядом с водоемами.