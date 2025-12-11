Карелия оказалась в лидерах по росту зарплат в третьем квартале

Карелия вошла в число регионов страны, где в III квартале больше всего выросли среднедушевые номинальные доходы граждан.

Об этом говорится в декабрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». По данным Росстата, в июле — сентябре этого года среднедушевые номинальные денежные доходы жителей республики выросли на 20,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Таким образом, по приросту данного показателя Карелия заняла пятое место среди всех регионов страны.

В последние три года в Карелии, как и ряде других регионов, сохраняется значительный рост оплаты труда и доходов от предпринимательской деятельности. Например, в сентябре 2025 года по сравнению с сентябрем прошлого года больше всего выросли зарплаты жителей, работающих в сферах металлургии, обработки древесины, производства бумажных изделий — ключевых для региона.

Однако доходы жителей Карелии и страны в целом хоть и росли заметно, но уже медленнее, чем в 2024 году. Заработная плата повышалась не так быстро, как годом ранее, что связано в том числе со снижением напряженности на рынке труда — в некоторых секторах экономики спрос со стороны соискателей увеличился, а предложение труда сократилось. Опросы бизнеса, которые регулярно проводит Банк России, показывают, что рост заработных плат в целом по стране продолжит замедляться: более 83% российских компаний уже проиндексировали зарплаты в этом году, в будущем году это планируют сделать меньшее число опрошенных предприятий. Это характерно и для карельского бизнеса.

Ранее в сюжете: производство товаров в Карелии стало лидером по сферам высокооплачиваемых вакансий.