Карелия оказывает большую поддержку защитникам страны

В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о народной поддержке бойцов в зоне СВО

Сегодня, 21 февраля, Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. Речь шла об основных направлениях внутренней и внешней политики страны, а также о значении поддержки россиян для военнослужащих.

Политолог Анатолий Цыганков считает, что специальная военная операция касается каждого. Если до 24 февраля 2022 года для жителей страны военные действия на Украине были все-таки далекими и как бы не совсем своими, то сейчас все по-другому.

«Каждый гражданин России вне зависимости от национальности, религии понял, что Запад угрожает нашему общему существованию. И в этом смысле фронт действительно прошел через сердца всех патриотов Росси», — рассказал политолог Анатолий Цыганков информагентству «Республика».

За время специальной военной операции жители Карелии объединились и собрали тонны гуманитарной помощи, своими руками шили сети и делали окопные свечи, участвовали в акциях, которые поддерживали военнослужащих в зоне спецоперации. По словам Главы Карелии, только с сентября 2022 года в помощь бойцам в зоне СВО было направлено более 30 машин с необходимым оборудованием, материалами, продуктами питания, медикаментами, мобильными банями и адресными посылками от близких.

Полное послание Президента можно посмотреть здесь.