Карелия опередила большинство регионов России по покупательской способности зарплат

Карелия заняла 23 место в рейтинге регионов России по зарплатам в малых и средних населенных пунктах.

Результаты исследования опубликовало РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывался средний размер зарплаты и стоимость минимального набора товаров и услуг в городах с населением менее 200 тыс. человек.

В Карелии к таким населенным пунктам относятся все районные центры. Согласно исследованию, в 2021 году средний уровень зарплаты там составил 47,1 тыс. рублей. На эти деньги можно купить 2,5 минимального набора товаров и услуг. Это больше, чем в основной массе российских городов с такой же численностью населения.

При составлении рейтинга также выяснилось, на сколько зарплаты в малых и средних городах отличаются от заработков жителей крупных административных центров. В Карелии к последним относится Петрозаводск. Разрыв между средним уровнем зарплаты в карельской столице и районных центрах составляет менее 20%, а в целом по России — около 30%.