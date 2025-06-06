Карелия опередила все регионы по росту цен на санатории и оздоровительные услуги

Жителям республики стал менее доступен и отдых за границей: значительно подорожали зарубежные туры на популярные направления.

В Карелии цены в мае выросли больше, чем в целом по России, рассказали в Центробанке. В частности, более существенно повысилась стоимость санаторно-оздоровительных услуг.

Регион остается одним из востребованных направлений для внутреннего туризма, и спрос продолжает расти. В республике стали чаще бронировать дома отдыха и номера в санаториях, поэтому в мае стоимость санаторно-оздоровительных услуг повысилась более значительно, чем в целом по стране – на 6%.

Выросли цены на услуги пассажирского транспорта. Одна из причин – повышение стоимости аренды автомобилей. Спрос на данную услугу возрос из-за увеличения популярности внутреннего туризма. В мае стоимость аренды автомобиля выросла на 5,83%. В целом за 12 месяцев услуги пассажирского транспорта подорожали на 16,78%.

Стремительный рост цен отметили и на услуги зарубежного туризма. Так, в мае цены на туры в страны Закавказья выросли на 16,05%, в Беларусь – на 15,14%, в Турцию – на 9,3%.

Ранее назвали причины стремительного роста цен на некоторые продукты в Карелии.