Реклама на сайте
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Тема недели
Фабрика Скандия: как карельская мебель вышла на цифровой уровень
08 августа, 13:08 Статьи
Новости

Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву

14:30

Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

14:15

Пенсионерка из Медвежьегорского района потеряла 45 тысяч рублей из-за мошенников

14:00

В Карелии потушили все лесные пожары

13:40

Полиция пресекла два водных нарушения на Ладожском озере

13:20

Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска

13:00

Петрозаводчанка по совету афериста перевела 400 тысяч рублей в Центральную Азию

12:30

В Петрозаводске в аварии пострадали два человека

12:10

При взрыве на заводе в Рязанской области погибло по меньшей мере 20 человек

11:50

Музейный комплекс «Саур-Могила» на 50 рублях: Банк России представил новую памятную монету

11:25

«Единая Россия» выявит передовой опыт работы с населением через конкурс «Народный депутат»

11:20

В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле

11:15

На трассе в Карелии легковой автомобиль сбил женщину и вылетел в кювет

11:05

Петрозаводчанка поверила мошенникам и потеряла 40 тысяч рублей

10:50

В Карелии ищут молодого петербуржца, пропавшего при странных обстоятельствах

10:30

Жителей Лахденпохья приглашают на легкоатлетическую эстафету

10:14

В Олонецком районе продавец обокрал пенсионера и купил на вырученные деньги наушники

09:50

В Карелии горели две бани

09:25

В России изменятся правила посадки на поезда дальнего следования

09:00

В Карелии два ребенка заразились боррелиозом после укусов клещей

08:30

Въезд в центр Санкт-Петербурга предложили сделать платным

08:00

Магнитная буря ожидается на Земле во вторник

07:40

Медвежьи шалости зафиксировала фотоловушка на границе Карелии

07:20

С погибшим на СВО бойцом простились в Олонецком районе Карелии

07:00

В Петрозаводск доставили Пояс Пресвятой Богородицы

06:40

Врач предостерегла от употребления кофе с определенными десертами

00:10

В России появится новая выплата до семей с детьми

21:00

В страшной аварии в Карелии погиб житель соседнего региона

19:40

Дожди ожидаются в Карелии 18 августа

17:00

Назван виновный в аварии в Петрозаводске, где пострадал ребенок

16:20

Спикер парламента Карелии рассказал о тихой охоте

15:10

Второй этап благоустройства сквера в Лахденпохья стартует в следующем году

14:23

В Сортавальском округе молодые пограничники дали военную присягу

13:20

Воздушную схватку хищников запечатлели в заповеднике на севере Карелии

12:20

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

11:10

Двое детей пострадали в аварии возле Петрозаводска

10:20

Жительница Петрозаводска пообщалась с бывшим коллегой и лишилась денег

09:30

В Петрозаводске проведут массовую проверку водителей

08:30

В Кондопоге родилась «королевская» двойня

00:10
Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами
Сегодня 14:15 Общество
Поделиться

За год республика упала в итоговой таблице.

фото: © Столица на Онего

Карелия заняла 40-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднероссийской. Исследование провели аналитики РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом республика потеряла три позиции. Согласно данным статистики, только 23,1% работающих в Карелии получают зарплату выше средней по стране (97,4 тыс. рублей в апреле 2025 года).

Всего 3,2% жителей республики имеют доход вдвое выше среднего — это почти в два раза меньше, чем год назад. Средняя зарплата в Карелии за январь–май 2025 года составила 78,9 тыс. рублей, что на 20% ниже среднероссийского показателя. По расчетам экспертов, чтобы половина жителей республики получала более 100 тысяч рублей, потребуется около 6 лет.

Наши соседи Мурманская и Ленинградская области заняли 10 и 15 места соответственно. 

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где у 66,5% работников высокая зарплата, Чукотка (55,1%) и Ханты-Мансийский АО (52,7%). Худшие показатели у регионов Северного Кавказа — в Ингушетии только 6% работников получают больше средней зарплаты по России.

Напомним, ранее Карелия заняла  64-е место в рейтинге по динамике роста заработных плат.

Обсудить (0) в ленту
Россельхознадзор установил, что свалка мертвой форели в карельском Приладожье загрязняла почву
Сегодня, 14:30 Происшествия
Группа подростков устроила драку в центре Петрозаводска
Сегодня, 13:00 Происшествия
В городе Сортавала новые дома строят в историческом стиле
Сегодня, 11:15 Общество
В Карелии ищут молодого петербуржца, пропавшего при странных обстоятельствах
Сегодня, 10:30 Происшествия
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение