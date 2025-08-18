Карелия опустилась на 40 место в рейтинге регионов с высокими зарплатами

За год республика упала в итоговой таблице.

Карелия заняла 40-е место в рейтинге российских регионов по доле работников с зарплатой выше среднероссийской. Исследование провели аналитики РИА Новости.

По сравнению с прошлым годом республика потеряла три позиции. Согласно данным статистики, только 23,1% работающих в Карелии получают зарплату выше средней по стране (97,4 тыс. рублей в апреле 2025 года).

Всего 3,2% жителей республики имеют доход вдвое выше среднего — это почти в два раза меньше, чем год назад. Средняя зарплата в Карелии за январь–май 2025 года составила 78,9 тыс. рублей, что на 20% ниже среднероссийского показателя. По расчетам экспертов, чтобы половина жителей республики получала более 100 тысяч рублей, потребуется около 6 лет.

Наши соседи Мурманская и Ленинградская области заняли 10 и 15 места соответственно.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, где у 66,5% работников высокая зарплата, Чукотка (55,1%) и Ханты-Мансийский АО (52,7%). Худшие показатели у регионов Северного Кавказа — в Ингушетии только 6% работников получают больше средней зарплаты по России.

Напомним, ранее Карелия заняла 64-е место в рейтинге по динамике роста заработных плат.