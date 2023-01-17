Карелия опустилась в рейтинге качества жизни населения

В рейтинг качества жизни населения в российских регионах за 2022 год Карелия заняла 73 место.

Составители рейтинга из агентства РИА Новости оценивали 67 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионах.

В их числе уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

В 2021 году Карелия была на две позиции выше, но получила рейтинговый бал меньше, чем в 2022 году. То есть за год показатели качества жизни в республике выросли, но в других регионах этот рост оказался более заметным.