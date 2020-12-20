Карелия отметила 250-летие Людвига ван Бетховена большим концертом

В Большом зале филармонии прошел концерт, посвященный 250-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена.

В программе вечера были концерт №4 для фортепиано с оркестром и Симфония № 9 в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, Мужского камерного хора филармонии под руководством Алексея Умнова и Академического хора Петрозаводской государственной консерватории под управлением Евгения Гурьева. Список приглашенных солистов радовал карельских меломанов – это любимец петрозаводской публики, один из самых востребованных пианистов современности Пётр Лаул; вокалисты, солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга: Елена Миляева (сопрано), Дарья Росицкая (меццо-сопрано), Роман Арндт (тенор) и Алексей Сазонов (бас).

Такой представительный состав выдающихся музыкантов Карельская филармония смогла собрать, благодаря многолетнему сотрудничеству с программой Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".

Карельская публика хорошо знакома с творчеством Петра Лаула. Он получил образование в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова в классе профессора А.М.Сандлера, под чьим руководством продолжил обучение и в Санкт-Петербургской консерватории, и в аспирантуре. С 2002 года уже сам ведет класс специального фортепиано в Консерватории и в школе-лицее. Пётр – лауреат нескольких международных конкурсов, его имя можно увидеть на афишах не только концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы, но и лучших сценических площадок Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Утрехта, Бремена, Базеля, Монпелье, Токио, Брюсселя, Монако и Лиона.

Во время концерта из филармонии велась прямая трансляция, и в антракте организаторы не стали мучить зрителей у мониторов 15-минутной демонстрацией заставки, а провели несколько мини-интервью, в том числе, с только что блиставшим на сцене Петром Лаулом. И это продолженное общение с артистом, судя по отзывам, понравилось.

Во втором отделении концерта публике пресдставили знаменитую Симфонию № 9, последняя часть которой (ее еще называют "Ода к радости") является гимном Евросоюза. Это последняя симфония Людвига ван Бетховена – первый прецедент, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами: "Ода к радости" на стихи Фридриха Шиллера исполняется солистами и хором.

Так что в день 250-летия великого Бетховена петрозаводской публике было, отчего радоваться.