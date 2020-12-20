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Карелия отметила 250-летие Людвига ван Бетховена большим концертом

Новости. Общество
14:00, 21 Декабря 2020
фото: © Людмила Корвякова
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В Большом зале филармонии прошел концерт, посвященный 250-летию со дня рождения композитора Людвига ван Бетховена.

В программе вечера были концерт №4 для фортепиано с оркестром и Симфония № 9 в исполнении Симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, Мужского камерного хора филармонии под руководством Алексея Умнова и Академического хора Петрозаводской государственной консерватории под управлением Евгения Гурьева. Список приглашенных солистов радовал карельских меломанов – это любимец петрозаводской публики, один из самых востребованных пианистов современности Пётр Лаул; вокалисты, солисты музыкальных театров Санкт-Петербурга: Елена Миляева (сопрано), Дарья Росицкая (меццо-сопрано), Роман Арндт (тенор) и Алексей Сазонов (бас).

Такой представительный состав выдающихся музыкантов Карельская филармония смогла собрать, благодаря многолетнему сотрудничеству с программой Министерства культуры Российской Федерации и Московской государственной академической филармонии "Всероссийские филармонические сезоны".

Карельская публика хорошо знакома с творчеством Петра Лаула. Он получил образование в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова в классе профессора А.М.Сандлера, под чьим руководством продолжил обучение и в Санкт-Петербургской консерватории, и в аспирантуре. С 2002 года уже сам ведет класс специального фортепиано в Консерватории и в школе-лицее. Пётр – лауреат нескольких международных конкурсов, его имя можно увидеть на афишах не только концертных залов Санкт-Петербурга и Москвы, но и лучших сценических площадок Парижа, Нью-Йорка, Амстердама, Утрехта, Бремена, Базеля, Монпелье, Токио, Брюсселя, Монако и Лиона.

Во время концерта из филармонии велась прямая трансляция, и в антракте организаторы не стали мучить зрителей у мониторов 15-минутной демонстрацией заставки, а провели несколько мини-интервью, в том числе, с только что блиставшим на сцене Петром Лаулом. И это продолженное общение с артистом, судя по отзывам, понравилось.

Во втором отделении концерта публике пресдставили знаменитую Симфонию № 9, последняя часть которой (ее еще называют "Ода к радости") является гимном Евросоюза. Это последняя симфония Людвига ван Бетховена – первый прецедент, когда крупнейший композитор использовал в симфонии человеческий голос в одном ряду с инструментами: "Ода к радости" на стихи Фридриха Шиллера исполняется солистами и хором.

Так что в день 250-летия великого Бетховена петрозаводской публике было, отчего радоваться.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2020-12-21 15:29:18
Благодаря произведениям Бетховена граждане ещё не перешли полностью на лимбическую структуру для восприятия мира. Универсальный язык музыки, которым пользовался гений развивает структуры неокортекса, что позволяет нам оставаться, пока ещё, людьми.
театральный критик
2020-12-21 14:18:43
Не Карелия . Не надо обобщать. У трубадуров свои развлекушки и поводы.
Гость
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