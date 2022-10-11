Карелия отправила бригаду медиков к мобилизованным в Ленобласть из-за роста ОРВИ

Специалисты из Питкярантской ЦРБ направлены в помощь военным медикам в пункт дислокации в Ленинградской области, где находятся мобилизованные жители Карелии.

Сегодня, 16 октября, рано утром из Питкярантской ЦРБ в Ленобласть отправилась бригада медицинских работников: врач, два фельдшера и медицинская сестра. Специалисты везут с собой медикаменты, а также ИХА-тесты. Они изучат обстановку, после чего к мобилизованным в Ленобласть отправится вторая бригада медиков. Об этом пишет глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

О причинах срочного выезда медиков рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«В связи с поступившей в мой адрес информацией, в том числе в личных обращениях, о росте заболеваемости ОРВИ в местах дислокации мобилизованных, дал соответствующие поручения Министру здравоохранения Республики М.Охлопкову», — пишет Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам Михаила Охлопкова, сегодня в воинскую часть в Ленобласть отправят и мобильный флюорографический комплекс из Республиканского противотуберкулёзного диспансера.

«В любое время мы готовы направить ещё одну бригаду медицинских работников, а также, в случае необходимости, медикаменты и медицинские изделия», — отметил Охлопков.

Ранее глава Минздрава Карелии разъяснил, как немощным не попасть под мобилизацию.