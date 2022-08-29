Карелия отправила на экспорт около 500 тонн кормовых дрожжей

Россельхознадзор проверил 20 партий кормовых дрожжей, отправленных из Карелии в Чехию.

С января по август специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрелио для отправки на экспорт из Карелии в Чешскую Республику 447,8 тонн кормовых дрожжей. Госинспекторы подтвердили соответствие продукции представленным документам и требованиям страны-импортера, сообщили в ведомстве.

Специалистами Управления на партии товара оформлены ветеринарные сертификаты формы 5b.

Кроме того, в рамках государственного пищевого мониторинга и контроля за экспортом продукции агропромышленного комплекса было отобрано 7 проб кормовых дрожжей и отправлено на исследования в «Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию» и «Нацрыббезопасность». Результаты исследований 6 проб отрицательные, одна проба в настоящее время находится на экспертизе.

Ранее Россельхознадзор обнаружил в цветах, завезенных в Петрозаводск, калифорнийский трипс.