Карелия отправила новогодние подарки Запорожской области

Подарки из карельских ягод отправились в Запорожскую область.

В преддверии Нового года карельские сельхозпредприятия решили порадовать жителей подшефной Запорожской области, сообщили в Министерстве сельского и рыбного хозяйства РК. АО «Племенное хозяйство «Ильинское» и АО «Племсовхоз «Мегрега» собрали новогодние подарки из карельских ягод и отправили их в Орлянский гериатрический пансионат.

Организаторы надеются, что карельские ягоды помогут жителям пансионата встретить Новый год тепло и уютно.