Карелия отправила очередную партию гуманитарной помощи для жителей ДНР, ЛНР и Украины

В День Донецкой народной республики, 11 мая, из Карелии отправили шестую по счету партию гуманитарного груза для жителей ДНР, ЛНР и Украины, сообщил спикер карельского парламента Элиссан Шандалович.

Сегодня, 11 мая, в День ДНР Карелия отправила 35 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Как пишет председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович на своей странице в соцсети, в шестой партии, собранной в республике, — одежда, обувь, канцелярские принадлежности, средства гигиены, детское питание, продукты.

«Всего, начиная с марта, мы отправили почти 140 тонн „гуманитарки“. По-прежнему очень помогают жители нашей республики, предприятия, организации, которые живо откликаются на просьбы о помощи и готовы это делать столько, сколько понадобится», — отметил спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович напомнил, сбор гуманитарной помощи продолжается в двух пунктах Петрозаводска: на базе регионального ОНФ (улица Дзержинского, 3, с 09:00 до 18:00 в будние дни, телефон 8 (8142) 59-57-84) и в региональном отделении партии «Единая Россия» (улица Энгельса, 4, с 09:00 до 17:30 в будние дни, телефон 8 (8142) 76-74-54).