Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
12:44, 25 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

Карелия передала в городскую собственность подъезд к Петрозаводску и дорогу у перинатального центра

Загрузка...

На внеочередной сессии Петросовета депутаты обсудили вопрос о переводе в муниципальную собственность ряда республиканских участков дорог.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии рассмотрели вопрос "О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из государственной собственности республики Карелия".

Речь в законопроекте велась о нескольких республиканских участках трасс.

"Настоящий проект представлен на рассмотрение депутатского корпуса в связи с обращениями министерства имущественных и земельных отношений республики Карелия и казенного учреждения республики Карелия "Управление автомобильных дорог" с предложением о приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа объектов, сооружений строительства с улицы Сыктывкарской, на участке от улицы Чкалова до проспекта Лесного. И улица Сыктывкарская протяженностью 870 метров и 1029 метров. Также объект под названием "Подъезд к городу Петрозаводску" протяженностью 821 метр и три земельных участка к нему", - заявил на сессии председатель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Эдуард Марченко.

Марченко пояснил, что передающая сторона представила весь пакет документов на объекты, к которому у мэрии не возникло претензий.

Депутаты Петросовета единогласно поддержали решение о переводе участков дорог из республиканской в городскую собственность.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Олег
2019-04-25 12:53:35
Пипец дорогам,деньги "пристроят" ,дороги развалятся окончательно...печально...
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
21.04.2019, 14:40
На трассе "Сортавала" в ДТП выжил только четырехлетний ребенок
20.04.2019, 19:40
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
19.04.2019, 15:55
В Петрозаводске бродит медведь
18.04.2019, 11:25
В Карелию идет летняя погода

Аналитика

Сегодня 10:26
Капитал
Об "отложенном эффекте" 3
Эффективность заграничных командировок карельских чиновников близка к нулю.
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали отчет главы Карелии
23.04.2019 11:05
Что скрывают "Марциальные воды"?
22.04.2019 14:25
На что пойдут дополнительные доходы Карелии? 2
22.04.2019 10:56
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 1
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Весенняя Ярмарка в Петрозаводске 2019
24.04.2019 16:48
все фото и видео

Опрос

Сколько вы зарабатываете в месяц?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»