Карелия передала в городскую собственность подъезд к Петрозаводску и дорогу у перинатального центра

На внеочередной сессии Петросовета депутаты обсудили вопрос о переводе в муниципальную собственность ряда республиканских участков дорог.

Депутаты Петросовета на внеочередной сессии рассмотрели вопрос "О приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа имущества из государственной собственности республики Карелия".

Речь в законопроекте велась о нескольких республиканских участках трасс.

"Настоящий проект представлен на рассмотрение депутатского корпуса в связи с обращениями министерства имущественных и земельных отношений республики Карелия и казенного учреждения республики Карелия "Управление автомобильных дорог" с предложением о приеме в муниципальную собственность Петрозаводского городского округа объектов, сооружений строительства с улицы Сыктывкарской, на участке от улицы Чкалова до проспекта Лесного. И улица Сыктывкарская протяженностью 870 метров и 1029 метров. Также объект под названием "Подъезд к городу Петрозаводску" протяженностью 821 метр и три земельных участка к нему", - заявил на сессии председатель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Эдуард Марченко.

Марченко пояснил, что передающая сторона представила весь пакет документов на объекты, к которому у мэрии не возникло претензий.

Депутаты Петросовета единогласно поддержали решение о переводе участков дорог из республиканской в городскую собственность.